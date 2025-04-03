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Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T18:05+0300
2025-04-03T18:05+0300
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ПАРИЖ, 3 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС. "Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", - заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики, которые будут наиболее затронуты решением США ввести пошлины на импорт. По его словам, появление крупных европейских игроков, которые начнут "инвестировать миллиарды евро в американскую экономику" в то время, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.Говоря о возможном ответе Евросоюза на пошлины, Макрон заявил, что нельзя ничего исключать, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики."Ничего не исключается. Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, которыми мы обладаем, как, например, "инструмент против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI), возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, возможность рассмотреть инструменты финансирования американской экономики. Ничего нельзя исключать в краткосрочной перспективе, надо делать то, что наиболее эффективно и пропорционально", - заявил Макрон.
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Экономика, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, Мировая экономика, США, ЕС, пошлины
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США
ПАРИЖ, 3 апр – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США "до выяснения ситуации" после введения американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из ЕС.
"Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки", - заявил Макрон на встрече с представителями отраслей экономики, которые будут наиболее затронуты решением США ввести пошлины на импорт.
По его словам, появление крупных европейских игроков, которые начнут "инвестировать миллиарды евро в американскую экономику" в то время, когда "они бьют нас", будет лишено смысла.
Трамп наносит удар. Германию ждут серьезные потери из-за пошлин США
Говоря о возможном ответе Евросоюза на пошлины, Макрон заявил, что нельзя ничего исключать, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики.
"Ничего не исключается. Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование механизмов, которыми мы обладаем, как, например, "инструмент против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI), возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду, возможность рассмотреть инструменты финансирования американской экономики. Ничего нельзя исключать в краткосрочной перспективе, надо делать то, что наиболее эффективно и пропорционально", - заявил Макрон.