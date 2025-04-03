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Вэнс рассказал о предстоящей деятельности Маска - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Вэнс рассказал о предстоящей деятельности Маска
Вэнс рассказал о предстоящей деятельности Маска - 03.04.2025, ПРАЙМ
Вэнс рассказал о предстоящей деятельности Маска
Предприниматель Илон Маск продолжит работу с правительством США в качестве советника, его борьба с "неконтролируемой бюрократией" в стране еще не окончена,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:41+0300
2025-04-03T15:41+0300
политика
джей ди вэнс
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск продолжит работу с правительством США в качестве советника, его борьба с "неконтролируемой бюрократией" в стране еще не окончена, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. "Маск пришёл, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого", – сказал он. По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества. "Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60% вынуждены ждать", - добавил Вэнс. Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации. "Он по-прежнему будет нашим другом и советником – и моим, и президента. Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа", - сказал Вэнс.
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джей ди вэнс, сша, илон маск
Политика, Джей Ди Вэнс, США, Илон Маск
15:41 03.04.2025
 
Вэнс рассказал о предстоящей деятельности Маска

Вэнс: Маск останется советником правительства, продолжит борьбу с бюрократией

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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ВАШИНГТОН, 3 апр – ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск продолжит работу с правительством США в качестве советника, его борьба с "неконтролируемой бюрократией" в стране еще не окончена, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Маск пришёл, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным. Нужно сократить эту невероятно раздутую бюрократию, которая мешает воле американского народа и стоит слишком дорого", – сказал он.
По его словам, Маску с командой уже удалось выявить масштабные схемы мошенничества.
"Работа DOGE даже близко не завершена. Посмотрите на все мошеннические гранты, на людей, которым 150 лет и которые получают социальные выплаты. 40% звонков в систему соцобеспечения совершаются мошенниками. Это значит, что оставшиеся 60% вынуждены ждать", - добавил Вэнс.
Вице-президент США отметил, что Маск останется близким союзником администрации.
"Он по-прежнему будет нашим другом и советником – и моим, и президента. Он уже многое сделал, но впереди ещё большая работа", - сказал Вэнс.
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ПолитикаДжей Ди ВэнсСШАИлон Маск
 
 
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