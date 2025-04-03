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Последствия от введения пошлин США будут глобальными, заявил Медведев

Последствия от введения пошлин США будут глобальными, заявил Медведев - 03.04.2025, ПРАЙМ

Последствия от введения пошлин США будут глобальными, заявил Медведев

Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:45+0300

2025-04-03T14:45+0300

2025-04-03T14:51+0300

экономика

дмитрий медведев

дональд трамп

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сша

мировая экономика

пошлины

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Последствия от введения американских пошлин почти против всего мира будут глобальными, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20%. "Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему, введя пошлины почти против всего мира. Последствия будут глобальными", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение о пошлинах.По мнению Медведева, последствия от введения американских пошлин будут глобальными, старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые."Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые", - написал он.

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дмитрий медведев, дональд трамп, ес, сша, мировая экономика, пошлины