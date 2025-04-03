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Мелони отменила мероприятия в четверг из-за пошлин США, пишут СМИ

Мелони отменила мероприятия в четверг из-за пошлин США, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ

Мелони отменила мероприятия в четверг из-за пошлин США, пишут СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:12+0300

2025-04-03T14:12+0300

2025-04-03T14:12+0300

экономика

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РИМ, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны американской администрации, сообщает агентство Nova со ссылкой на источники в правительстве. Отмена планов служит "возможности сосредоточить свои усилия на действиях, которые необходимо предпринять после введения новых пошлин правительством США", сообщили в Совете министров. Позднее стало известно, что премьер созвала заседание с участием ряда министров для обсуждения темы пошлин. Как сообщило агентство askanews, на встречу приглашены главы Минфина, Минсельхоза, вице-премьеры и главы Минтранса и МИД Маттео Сальвини и Антонио Таяни, который связался с Римом из Брюсселя по видеосвязи. Ранее в расписании Мелони значилась поездка на юг Италии в провинцию Вибо-Валентия на церемонию открытия участка карабинеров. Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон. В среду премьер, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции.

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италия, сша, мировая экономика, джорджа мелони, пошлины