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В Европарламенте не исключили введение ЕС мер против техгигантов США

В Европарламенте не исключили введение ЕС мер против техгигантов США - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте не исключили введение ЕС мер против техгигантов США

Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:48+0300

2025-04-03T10:48+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. "Да, законодательно мы можем применять меры в отношении товаров, но и в отношении услуг. И мы знаем, что у нас, как у Европейского союза, дефицит примерно в сто миллиардов евро, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в Евросоюзе, составляет около 30%. И, конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы обратимся и рассмотрим меры против технологических гигантов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в ЕП введение пошлин против американских технологических цифровых компаний как Google, Apple Meta*, в качестве ответных мер на пошлины США. При этом он подчеркнул, что в Брюсселе все же предпочли бы урегулировать ситуацию через переговоры, но на крайний случай готовятся даже применить "тяжелое оружие" в виде инструмента по борьбе с принуждением, который предполагает контрмеры против страны, которая проводит "принуждение" в отношении ЕС. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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