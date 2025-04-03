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Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине
Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине
Деньги, которые выделяют Киеву страны Европы, "идут на музыку, под которую Европейский Союз дружно помирает", заявила официальный представитель МИД России Мария | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:49+0300
2025-04-03T11:49+0300
2025-04-03T11:49+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Деньги, которые выделяют Киеву страны Европы, "идут на музыку, под которую Европейский Союз дружно помирает", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Париж собирается поставить на Украину дополнительную партию французских истребителей Mirage и представить киевскому режиму очередной так называемый пакет военной помощи на 2 миллиарда евро. Туда войдут ракеты для истребителей Mirage, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины, колесные танки и многое другое. Власти Норвегии подтвердили свои планы профинансировать в 2025 году нужды ВСУ в размере 8 миллиардов долларов", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что от соседей по Скандинавскому полуострову не отстаёт и Швеция, которая анонсировала выделение Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на более чем полтора миллиарда долларов. "Вот есть такое выражение - помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает", - заключила Захарова.
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украина, ес, мария захарова, мид рф
Политика, УКРАИНА, ЕС, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова иронично отреагировала на планы ЕС оказать военную помощь Украине
Захарова о планах ЕС оказать военную помощь Украине: "помирать, так с музыкой"
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Деньги, которые выделяют Киеву страны Европы, "идут на музыку, под которую Европейский Союз дружно помирает", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Париж собирается поставить на Украину дополнительную партию французских истребителей Mirage и представить киевскому режиму очередной так называемый пакет военной помощи на 2 миллиарда евро. Туда войдут ракеты для истребителей Mirage, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины, колесные танки и многое другое. Власти Норвегии подтвердили свои планы профинансировать в 2025 году нужды ВСУ в размере 8 миллиардов долларов", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что от соседей по Скандинавскому полуострову не отстаёт и Швеция, которая анонсировала выделение Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на более чем полтора миллиарда долларов.
"Вот есть такое выражение - помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает", - заключила Захарова.
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