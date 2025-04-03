https://1prime.ru/20250403/mineenergo-856359049.html

Минэнерго подтвердило планы по восстановлению энергетики Курской области

Минэнерго подтвердило планы по восстановлению энергетики Курской области - 03.04.2025, ПРАЙМ

Минэнерго подтвердило планы по восстановлению энергетики Курской области

Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудили восстановление объектов энергетической... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T17:15+0300

2025-04-03T17:15+0300

2025-04-03T17:15+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудили восстановление объектов энергетической инфраструктуры приграничных районов региона, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе встречи стороны обсудили восстановление объектов энергетической инфраструктуры в рамках программы восстановления приграничных районов Курской области, формируемой по поручению президента России, перенос Курской ТЭЦ-4 из исторического центра города для создания общественного пространства, реконструкцию сетей теплоснабжения Курска", - рассказало министерство. "Надежное обеспечение энергией всех категорий потребителей остается одной из ключевых задач Минэнерго, которую мы решаем вместе с руководителями регионов и участниками рынка как на федеральном, так и на региональном уровнях", - заявил министр, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250403/minenergo-856339543.html

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