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Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли
Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли
Минэнерго России примет решение по мерам поддержки угольной отрасли в течение двух месяцев или даже раньше, заявил журналистам министр энергетики Сергей... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:06+0300
2025-04-03T10:06+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России примет решение по мерам поддержки угольной отрасли в течение двух месяцев или даже раньше, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Нам дали два месяца, но я намерен сделать это быстрее, потому что двух месяцев у нас нет", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, которые были поставлены по планируемым мерам поддержки угольной промышленности в кулуарах Татарстанского энергетического форума. Он также отметил, что прогнозировать сейчас конкретные объемы добычи угля по итогам 2025 года преждевременно, так как необходимо учесть очень много внешних факторов, на которые повлиять нельзя: стоимость угля, курс рубля и так далее. "Поэтому мы в нашей программе предлагаем именно те факторы, на которые реально мы можем повлиять и изменить ситуацию в угольной отрасли. А какой будет результат, зависит и от наших действий внутренних, и зависит от мировой конъюнктуры, и от курса рубля", - уточнил Цивилев. По его словам, предпринятые с прошлого года совместные усилия Минтранса, РЖД, владельцев полувагонов, портов по разработке мер, уменьшающих расходы на логистику, уже принесли первые плоды, в частности, владельцы портов сделали скидку в 1,5-2 раза и так далее. РЖД сейчас намерены увеличить объемы перевозок угля, особенно в восточном направлении, добавил он. Минфин России прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности, сообщил накануне РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В конце марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство РФ в рамках антикризисной программы обсуждает предложения об уменьшении логистических затрат и отсрочке для угольщиков налогов и взносов в фонды социального страхования в рамках действующего законодательства. Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, написала в среду газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей. В марте Минэнерго сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Программа может включать субсидии в 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок на южные и северо-западные направления, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила в том же месяце газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.
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промышленность, рф
Энергетика, Промышленность, РФ
10:06 03.04.2025
 
Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли

Минэнерго примет решение по мерам поддержки угольной отрасли в течение 2 месяцев

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России примет решение по мерам поддержки угольной отрасли в течение двух месяцев или даже раньше, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"Нам дали два месяца, но я намерен сделать это быстрее, потому что двух месяцев у нас нет", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, которые были поставлены по планируемым мерам поддержки угольной промышленности в кулуарах Татарстанского энергетического форума.
Он также отметил, что прогнозировать сейчас конкретные объемы добычи угля по итогам 2025 года преждевременно, так как необходимо учесть очень много внешних факторов, на которые повлиять нельзя: стоимость угля, курс рубля и так далее. "Поэтому мы в нашей программе предлагаем именно те факторы, на которые реально мы можем повлиять и изменить ситуацию в угольной отрасли. А какой будет результат, зависит и от наших действий внутренних, и зависит от мировой конъюнктуры, и от курса рубля", - уточнил Цивилев.
По его словам, предпринятые с прошлого года совместные усилия Минтранса, РЖД, владельцев полувагонов, портов по разработке мер, уменьшающих расходы на логистику, уже принесли первые плоды, в частности, владельцы портов сделали скидку в 1,5-2 раза и так далее. РЖД сейчас намерены увеличить объемы перевозок угля, особенно в восточном направлении, добавил он.
Минфин России прорабатывает вопрос отсрочки по страховым платежам на год для угольщиков в рамках поддержки отечественной промышленности, сообщил накануне РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
В конце марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство РФ в рамках антикризисной программы обсуждает предложения об уменьшении логистических затрат и отсрочке для угольщиков налогов и взносов в фонды социального страхования в рамках действующего законодательства. Минэнерго оценило потери угольной промышленности примерно в 2,1 триллиона рублей с 2022 года, написала в среду газета "Ведомости" со ссылкой на материалы министерства к стратегической сессии в правительстве РФ о развитии нефтяной и угольной отраслей.
В марте Минэнерго сообщило, что разрабатывает антикризисную программу угольной отрасли, которая предполагает финансовую и налоговую поддержку. Программа может включать субсидии в 100 миллиардов рублей для стимулирования перевозок на южные и северо-западные направления, а также отсрочку по страховым платежам и налогам для добывающих компаний, сообщила в том же месяце газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке и собеседников, знакомых с обсуждением.
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