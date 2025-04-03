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Минприроды оценило затраты на разведку золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Минприроды оценило затраты на разведку золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ
Минприроды оценило затраты на разведку золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минприроды оценило затраты на разведку золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ
Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) составили 76,7 миллиарда рублей в России по итогам прошлого... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:26+0300
2025-04-03T16:26+0300
экономика
россия
промышленность
минприроды
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) составили 76,7 миллиарда рублей в России по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Суммарно затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1,8 миллиарда рублей, за счёт собственных средств недропользователей – 74,9 миллиарда", - ответили на запрос в ведомстве. Также отмечается, что общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей против 92,45 миллиарда по итогам 2024 года, в частности инвестиции недропользователей в разведку редких и редкоземельных металлов в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда.В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн, из них в освоении - 46,4 миллиарда, следует из данных министерства. Разведанные запасы редких металлов РФ, подготовленные к добыче, составляют 28,5 миллиона тонн, об этом в феврале сообщил глава Роснедр Олег Казанов.В 2025 году поиск редкоземельных металлов за счет федеральных средств не запланирован, а 9% от общего финансирования будет направлено на поиск и оценку редких металлов: лития, титана, циркония, бериллия и других.
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россия, промышленность, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Минприроды
16:26 03.04.2025
 
Минприроды оценило затраты на разведку золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ

Минприроды: разведка золота, алмазов, угля, РМ и РЗМ в РФ обошлась в 77 млрд руб

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛоготип Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Минприроды РФ
Логотип Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Минприроды РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) составили 76,7 миллиарда рублей в России по итогам прошлого года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Суммарно затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 1,8 миллиарда рублей, за счёт собственных средств недропользователей – 74,9 миллиарда", - ответили на запрос в ведомстве.
Также отмечается, что общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей против 92,45 миллиарда по итогам 2024 года, в частности инвестиции недропользователей в разведку редких и редкоземельных металлов в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда.
В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн, из них в освоении - 46,4 миллиарда, следует из данных министерства. Разведанные запасы редких металлов РФ, подготовленные к добыче, составляют 28,5 миллиона тонн, об этом в феврале сообщил глава Роснедр Олег Казанов.
В 2025 году поиск редкоземельных металлов за счет федеральных средств не запланирован, а 9% от общего финансирования будет направлено на поиск и оценку редких металлов: лития, титана, циркония, бериллия и других.
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