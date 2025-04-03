Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250403/minpromtorg-856344082.html
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику
Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:37+0300
2025-04-03T11:37+0300
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили РИА Новости в министерстве. "В настоящее время прорабатывается возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронную продукцию гражданского назначения. Эта инициатива направлена на стимулирование производства, обеспечение стабильности поставок и снижение рисков для всех участников рынка", – рассказали в министерстве. В Минпромторге добавили, что рассматриваются различные модели и механизмы, учитывающие специфику отрасли и потребности как производителей, так и потребителей радиоэлектронной продукции. Успешная реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность российской продукции, а также укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину РФ проработать вопрос расширения применение практики форвардных контрактов на электронную продукцию, такую как планшеты, ноутбуки и серверы.
https://1prime.ru/20250403/krym-856341668.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_cb3297107449424063ad118e61848a23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
11:37 03.04.2025
 
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику

Минпромторг изучит распространение форвардных контрактов на радиоэлектронику

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили РИА Новости в министерстве.
"В настоящее время прорабатывается возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронную продукцию гражданского назначения. Эта инициатива направлена на стимулирование производства, обеспечение стабильности поставок и снижение рисков для всех участников рынка", – рассказали в министерстве.
В Минпромторге добавили, что рассматриваются различные модели и механизмы, учитывающие специфику отрасли и потребности как производителей, так и потребителей радиоэлектронной продукции. Успешная реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность российской продукции, а также укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.
Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину РФ проработать вопрос расширения применение практики форвардных контрактов на электронную продукцию, такую как планшеты, ноутбуки и серверы.
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Минпромторг отметил рост оборота розничной торговли в Крыму
10:56
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала