https://1prime.ru/20250403/minpromtorg-856344082.html
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику - 03.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику
Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:37+0300
2025-04-03T11:37+0300
2025-04-03T11:37+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили РИА Новости в министерстве. "В настоящее время прорабатывается возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронную продукцию гражданского назначения. Эта инициатива направлена на стимулирование производства, обеспечение стабильности поставок и снижение рисков для всех участников рынка", – рассказали в министерстве. В Минпромторге добавили, что рассматриваются различные модели и механизмы, учитывающие специфику отрасли и потребности как производителей, так и потребителей радиоэлектронной продукции. Успешная реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность российской продукции, а также укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину РФ проработать вопрос расширения применение практики форвардных контрактов на электронную продукцию, такую как планшеты, ноутбуки и серверы.
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россия, минпромторг
Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику
Минпромторг изучит распространение форвардных контрактов на радиоэлектронику
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили РИА Новости в министерстве.
"В настоящее время прорабатывается возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронную продукцию гражданского назначения. Эта инициатива направлена на стимулирование производства, обеспечение стабильности поставок и снижение рисков для всех участников рынка", – рассказали в министерстве.
В Минпромторге добавили, что рассматриваются различные модели и механизмы, учитывающие специфику отрасли и потребности как производителей, так и потребителей радиоэлектронной продукции. Успешная реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность российской продукции, а также укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.
Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину РФ проработать вопрос расширения применение практики форвардных контрактов на электронную продукцию, такую как планшеты, ноутбуки и серверы.
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