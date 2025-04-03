https://1prime.ru/20250403/minpromtorg-856344082.html

Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику

Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику - 03.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг изучит расширение форвардных контрактов на радиоэлектронику

Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:37+0300

2025-04-03T11:37+0300

2025-04-03T11:37+0300

россия

минпромторг

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронику гражданского назначения, сообщили РИА Новости в министерстве. "В настоящее время прорабатывается возможность расширения практики заключения форвардных контрактов на российскую радиоэлектронную продукцию гражданского назначения. Эта инициатива направлена на стимулирование производства, обеспечение стабильности поставок и снижение рисков для всех участников рынка", – рассказали в министерстве. В Минпромторге добавили, что рассматриваются различные модели и механизмы, учитывающие специфику отрасли и потребности как производителей, так и потребителей радиоэлектронной продукции. Успешная реализация данного проекта позволит повысить конкурентоспособность российской продукции, а также укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину РФ проработать вопрос расширения применение практики форвардных контрактов на электронную продукцию, такую как планшеты, ноутбуки и серверы.

https://1prime.ru/20250403/krym-856341668.html

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россия, минпромторг