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РФ необходимы суверенные решения в медицинских технологиях, заявил Мишустин
РФ необходимы суверенные решения в медицинских технологиях, заявил Мишустин - 03.04.2025, ПРАЙМ
РФ необходимы суверенные решения в медицинских технологиях, заявил Мишустин
России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:45+0300
2025-04-03T10:45+0300
2025-04-03T10:45+0300
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг. В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России. "Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20250402/mishustin-856305892.html
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин
РФ необходимы суверенные решения в медицинских технологиях, заявил Мишустин
Мишустин: России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. России важно иметь суверенные решения в области медицинских технологий, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с директором АО "Медицинские технологии Лтд" Анатолием Дабаговым в четверг.
В ходе встречи Мишустин отметил, что компания является одним из крупнейших поставщиков сложного медицинского оборудования в России.
"Вы практически первыми стали производить отечественные маммографы, рентгеновские аппараты. Тысячи единиц медицинской техники, которую вы производите, не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Это такой очень большой вклад в том числе в промышленный, технологический суверенитет в области медицинских технологий. А это очень важно – иметь свои суверенные решения в этой области", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин назвал способ достижения технологического суверенитета