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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - 03.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение ближе к концу торгов четверга и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T16:51+0300

2025-04-03T16:51+0300

2025-04-03T16:56+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение ближе к концу торгов четверга и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижается на 0,94%, до 2898,87 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа