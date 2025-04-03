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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов - 03.04.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение ближе к концу торгов четверга и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:51+0300
2025-04-03T16:51+0300
2025-04-03T16:56+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение ближе к концу торгов четверга и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижается на 0,94%, до 2898,87 пункта.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение ближе к концу торгов четверга и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижается на 0,94%, до 2898,87 пункта.