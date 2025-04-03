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Банк России пообещал усилить давление на мошенников - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Банк России пообещал усилить давление на мошенников
Банк России пообещал усилить давление на мошенников - 03.04.2025, ПРАЙМ
Банк России пообещал усилить давление на мошенников
ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:52+0300
2025-04-03T10:52+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. "Теперь несколько слов о мошенничестве. В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников. Крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тысяч переводов на основании информации из нашей базы данных", - сказала Набиуллина. Она подчеркнула важность того, чтобы в этой базе были максимально полные данные о мошенниках и от банков, и от МВД. "И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса", - пояснила глава ЦБ. В свою очередь, как сказала Набиуллина, банки на основании данных из МВД блокируют карты дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. "Это сейчас самое уязвимое звено мошенников. Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление... Мы делаем все для того, чтобы спокойно, как раньше, мошенники уже работать не смогли. Даже если ядро находится в другой стране, и здесь мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - подчеркнула она.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
10:52 03.04.2025
 
Банк России пообещал усилить давление на мошенников

Набиуллина: ЦБ усилит давление на мошенников, чтобы они не могли работать

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
"Теперь несколько слов о мошенничестве. В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников. Крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тысяч переводов на основании информации из нашей базы данных", - сказала Набиуллина.
Она подчеркнула важность того, чтобы в этой базе были максимально полные данные о мошенниках и от банков, и от МВД. "И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса", - пояснила глава ЦБ.
В свою очередь, как сказала Набиуллина, банки на основании данных из МВД блокируют карты дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. "Это сейчас самое уязвимое звено мошенников. Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление... Мы делаем все для того, чтобы спокойно, как раньше, мошенники уже работать не смогли. Даже если ядро находится в другой стране, и здесь мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - подчеркнула она.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил
29 марта, 02:02
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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