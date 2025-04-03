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Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб

Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб - 03.04.2025, ПРАЙМ

Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб

Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:11+0300

2025-04-03T13:11+0300

2025-04-03T13:11+0300

мошенничество

финансы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – ПРАЙМ. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 85-летний пенсионер, живущий на проспекте Культуры. Заявитель сообщил, что "с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей", говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет подозреваемых.

https://1prime.ru/20250403/akkaunt-856343678.html

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финансы