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Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб
Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб - 03.04.2025, ПРАЙМ
Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб
Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:11+0300
2025-04-03T13:11+0300
2025-04-03T13:11+0300
мошенничество
финансы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – ПРАЙМ. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 85-летний пенсионер, живущий на проспекте Культуры. Заявитель сообщил, что "с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей", говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет подозреваемых.
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финансы
Петербургский пенсионер отдал мошенникам более 16 млн руб
Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – ПРАЙМ. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 85-летний пенсионер, живущий на проспекте Культуры.
Заявитель сообщил, что "с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей", говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет подозреваемых.