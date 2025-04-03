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Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС

Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС - 03.04.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС

Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку считает, что в последние годы эта организация превратилась из беспристрастной в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:33+0300

2025-04-03T14:33+0300

2025-04-03T14:33+0300

мус

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку считает, что в последние годы эта организация превратилась из беспристрастной в политическую, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. "Причина в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.Орбан добавил, что "это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля".Как сообщил венгерский премьер, глава МИД Петер Сийярто в четверг внесет в парламент страны законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.

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венгрия

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мус, венгрия, виктор орбан, израиль