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Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС
Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС - 03.04.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС
Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку считает, что в последние годы эта организация превратилась из беспристрастной в... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:33+0300
2025-04-03T14:33+0300
мус
венгрия
виктор орбан
израиль
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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку считает, что в последние годы эта организация превратилась из беспристрастной в политическую, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. "Причина в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.Орбан добавил, что "это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля".Как сообщил венгерский премьер, глава МИД Петер Сийярто в четверг внесет в парламент страны законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.
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мус, венгрия, виктор орбан, израиль
МУС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ИЗРАИЛЬ
14:33 03.04.2025
 
Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС

Орбан: Венгрия выходит из МУС, потому что больше не считает его беспристрастным

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии В. Орбан
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
© POOL
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БУДАПЕШТ, 3 апр - ПРАЙМ. Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку считает, что в последние годы эта организация превратилась из беспристрастной в политическую, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
"Причина в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Орбан добавил, что "это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля".
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц
13 февраля, 18:13
Как сообщил венгерский премьер, глава МИД Петер Сийярто в четверг внесет в парламент страны законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.
 
МУСВЕНГРИЯВиктор ОрбанИЗРАИЛЬ
 
 
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