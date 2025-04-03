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МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики - 03.04.2025, ПРАЙМ
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МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики
МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики - 03.04.2025, ПРАЙМ
МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики
МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, осенью документ планируется представить правительству, после чего - президенту РФ Владимиру... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:16+0300
2025-04-03T19:16+0300
миграция
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, осенью документ планируется представить правительству, после чего - президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда. "В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - отметил он. По словам Горового, в настоящее время на территории РФ находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев. "Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - сказал Горовой.
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миграция
миграция
19:16 03.04.2025
 
МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики

МВД России осенью представит правительству обновленную концепцию миграционной политики

© Фото : МВД РФЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, осенью документ планируется представить правительству, после чего - президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.
"В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - отметил он.
По словам Горового, в настоящее время на территории РФ находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев.
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"Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - сказал Горовой.
 
миграция
 
 
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