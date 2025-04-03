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МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики

МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики - 03.04.2025, ПРАЙМ

МВД РФ осенью представит обновленную концепцию миграционной политики

МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, осенью документ планируется представить правительству, после чего - президенту РФ Владимиру... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:16+0300

2025-04-03T19:16+0300

2025-04-03T19:16+0300

миграция

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, осенью документ планируется представить правительству, после чего - президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда. "В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны", - отметил он. По словам Горового, в настоящее время на территории РФ находятся порядка 6,3 миллиона иностранцев. "Многие регионы занимают пассивную позицию в вопросах регулирования иностранной рабочей силы. Не принимают во внимание вопросы безопасности, социальные риски массового притока иностранцев", - сказал Горовой.

https://1prime.ru/20250305/putin-855490481.html

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миграция