https://1prime.ru/20250403/nabiullina-856339994.html

Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO

Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO - 03.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO

Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:18+0300

2025-04-03T10:18+0300

2025-04-03T10:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ipo

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина."Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.Набиуллина добавила, что для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильным путем является привлечение средств на бирже."Компании, которые набирают кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки в случае повышения ставок, за примерами здесь далеко ходить не надо. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет", - пояснила она.

https://1prime.ru/20250402/minfin-856312688.html

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эльвира набиуллина, ipo