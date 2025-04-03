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Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO
Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO - 03.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO
Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:18+0300
2025-04-03T10:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ipo
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина."Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.Набиуллина добавила, что для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильным путем является привлечение средств на бирже."Компании, которые набирают кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки в случае повышения ставок, за примерами здесь далеко ходить не надо. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет", - пояснила она.
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эльвира набиуллина, ipo
Банк России, Эльвира Набиуллина, IPO
10:18 03.04.2025 (обновлено: 10:41 03.04.2025)
 
Набиуллина рассказала о развороте российского бизнеса к IPO

Набиуллина: разворот российского бизнеса к IPO будет происходить

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Разворот российского бизнеса к первичным публичным размещениям акций (IPO) будет происходить, вопрос лишь в скорости, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Разворот бизнеса к IPO будет происходить, вопрос лишь в скорости", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
Набиуллина добавила, что для быстрорастущих и зрелых, хорошо узнаваемых компаний правильным путем является привлечение средств на бирже.
"Компании, которые набирают кредиты при низких ставках, рискуют получить убытки в случае повышения ставок, за примерами здесь далеко ходить не надо. Если же процентный риск берет на себя государство, субсидируя рост ставки по кредитам, то рост ставок ложится тяжелым бременем на бюджет", - пояснила она.
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Вчера, 13:04
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаIPO
 
 
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