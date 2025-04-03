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WP: НАТО потратит годы на восстановление в случае выхода США из Европы
WP: НАТО потратит годы на восстановление в случае выхода США из Европы - 03.04.2025, ПРАЙМ
WP: НАТО потратит годы на восстановление в случае выхода США из Европы
Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T17:05+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов. По данным издания, европейские чиновники надеются, что смогут уговорить американских коллег держать их в курсе по поводу возможного сокращения присутствия Штатов на континенте. При этом на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном ускорились переговоры между странами Европы о замене потенциала США в НАТО. "Но потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США", - пишет газета. Впрочем, европейские страны опасаются представлять планы усиления своей роли в альянсе, так как считают, что это может лишь ускорить вывод американских сил с континента, отмечает газета. "Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США, а не ждать, когда это прилетит нам в виде твита (сообщения в соцсети X - ред.) ночью", - приводит газета слова одного из европейских дипломатов о подготовке в Европе к снижению участия Штатов. По информации издания, большинство европейских чиновников все же согласны с тем, что американцы должны оставить за собой пост верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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нато, сша, европа
Экономика, НАТО, США, ЕВРОПА
WP: НАТО потратит годы на восстановление в случае выхода США из Европы
WP: НАТО нужно 5-10 лет на восполнение потенциала, если США выведут силы из Европы
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, европейские чиновники надеются, что смогут уговорить американских коллег держать их в курсе по поводу возможного сокращения присутствия Штатов на континенте. При этом на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном ускорились переговоры между странами Европы о замене потенциала США в НАТО.
"Но потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США", - пишет газета.
Впрочем, европейские страны опасаются представлять планы усиления своей роли в альянсе, так как считают, что это может лишь ускорить вывод американских сил с континента, отмечает газета.
"Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США, а не ждать, когда это прилетит нам в виде твита (сообщения в соцсети X - ред.) ночью", - приводит газета слова одного из европейских дипломатов о подготовке в Европе к снижению участия Штатов.
По информации издания, большинство европейских чиновников все же согласны с тем, что американцы должны оставить за собой пост верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Обещание НАТО увеличить расходы на оборону касается и США, заявил Рубио