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В Свердловской области при обрушении породы погиб горнорабочий - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В Свердловской области при обрушении породы погиб горнорабочий
В Свердловской области при обрушении породы погиб горнорабочий - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Свердловской области при обрушении породы погиб горнорабочий
Добавлены подробности (пятый абзац). | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T07:53+0300
2025-04-03T07:53+0300
промышленность
общество
рф
свердловская область
ск рф
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Добавлены подробности (пятый абзац). МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Горнорабочий погиб в результате обрушения пород в шахте в Североуральске Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону. "Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями организована процессуальная проверка на возможное наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Помимо этого, специалистами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и объективную оценку ситуации, для определения точной причины смерти погибшего мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В МЧС РФ позже добавили, что при разборе завалов найдено тело шахтера.
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промышленность, общество , рф, свердловская область, ск рф, мчс
Промышленность, Общество , РФ, Свердловская область, СК РФ, МЧС
07:53 03.04.2025
 
В Свердловской области при обрушении породы погиб горнорабочий

Горнорабочий погиб при обрушении пород в шахте в Свердловской области

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Добавлены подробности (пятый абзац).
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Горнорабочий погиб в результате обрушения пород в шахте в Североуральске Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.
"Поздним вечером 2 апреля 2025 года на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями организована процессуальная проверка на возможное наличие в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Помимо этого, специалистами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и объективную оценку ситуации, для определения точной причины смерти погибшего мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В МЧС РФ позже добавили, что при разборе завалов найдено тело шахтера.
 
ПромышленностьОбществоРФСвердловская областьСК РФМЧС
 
 
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