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ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном - 03.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250403/obligatsii-856355510.html
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном - 03.04.2025, ПРАЙМ
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:14+0300
2025-04-03T16:14+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться по формуле: индекс RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 230 базисных пунктов. ВЭБ в четверг собирал заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-50 с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 апреля. Организаторами выступают Альфа-банк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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рынки, вэб
Экономика, Рынки, ВЭБ
16:14 03.04.2025
 
ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном

ВЭБ увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 50 млрд рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться по формуле: индекс RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 230 базисных пунктов.
ВЭБ в четверг собирал заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии ПБО-002Р-50 с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 30 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 апреля. Организаторами выступают Альфа-банк, Локо-банк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары" и Совкомбанк.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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