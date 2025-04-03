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СМИ: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага - 03.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага
СМИ: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага - 03.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага
Соединенные Штаты в 2022 году импортировали товары на сумму 1,4 миллиона долларов с архипелага Херд и Макдональд — необитаемой территории Австралии в южной... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:56+0300
2025-04-03T16:56+0300
экономика
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в 2022 году импортировали товары на сумму 1,4 миллиона долларов с архипелага Херд и Макдональд — необитаемой территории Австралии в южной части Индийского океана, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Всемирного банка. Ранее из опубликованной Белым домом информации стало известно, что торговые пошлины, введенные США, затронули субантарктические необитаемые острова Херд и Макдональд. "Согласно данным Всемирного банка, США в 2022 году импортировали с архипелага Херд и Макдональд товары на сумму 1,4 миллиона долларов США (2,23 миллиона австралийских долларов), почти весь объём которых классифицирован как "машинное и электрическое оборудование". При этом остаётся неясным, о каких именно товарах идёт речь", — говорится в публикации. Guardian пишет, что данные по экспорту с архипелага Херд и Макдональд выглядят "загадочно", на территории островов "есть рыболовная зона, но нет ни построек, ни постоянного населения". Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. . Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
16:56 03.04.2025
 
СМИ: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага

Guardian: США ввезли "оборудование" с необитаемого австралийского архипелага

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в 2022 году импортировали товары на сумму 1,4 миллиона долларов с архипелага Херд и Макдональд — необитаемой территории Австралии в южной части Индийского океана, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Всемирного банка.
Ранее из опубликованной Белым домом информации стало известно, что торговые пошлины, введенные США, затронули субантарктические необитаемые острова Херд и Макдональд.
"Согласно данным Всемирного банка, США в 2022 году импортировали с архипелага Херд и Макдональд товары на сумму 1,4 миллиона долларов США (2,23 миллиона австралийских долларов), почти весь объём которых классифицирован как "машинное и электрическое оборудование". При этом остаётся неясным, о каких именно товарах идёт речь", — говорится в публикации.
Guardian пишет, что данные по экспорту с архипелага Херд и Макдональд выглядят "загадочно", на территории островов "есть рыболовная зона, но нет ни построек, ни постоянного населения".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. . Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам
16:50
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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