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Орлов предложил создать центр подготовки учителей для Дальнего Востока

Орлов предложил создать центр подготовки учителей для Дальнего Востока - 03.04.2025, ПРАЙМ

Орлов предложил создать центр подготовки учителей для Дальнего Востока

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать на базе Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) центр подготовки... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T07:50+0300

2025-04-03T07:50+0300

2025-04-03T07:50+0300

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россия

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владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр - ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать на базе Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) центр подготовки учителей для всего Дальнего Востока, сообщает правительство Приамурья. Повышение качества образования и подготовки кадров глава региона обсудил с замминистра просвещения России Ольгой Колударовой и заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвирой Нургалиевой во время их рабочего визита в Амурскую область. По словам Орлова, в Приамурье разработаны уникальные практики: реализуются областные программы по созданию школьных кафе, изучению китайского языка в школах, студенты колледжей получают дополнительные стипендии, если во время обучения устраиваются на работу по будущей специальности. "Очень интенсивно сегодня развивается Благовещенский педагогический университет. У нас есть поручение (президента РФ) Владимира Путина о создании в Благовещенске Центра компетенций в сфере российско-китайских отношений. Во многом его работа будет базироваться на выпускниках местных вузов и в первую очередь БГПУ, который готовит переводчиков китайского языка, специалистов по Китаю. Еще одно важное направление для развития БГПУ - создание на его базе центра подготовки учителей для всего Дальнего Востока. Считаю, что в целом вуз готов эту задачу выполнить", - приводятся в сообщении правительства Приамурья слова Орлова. Региональный кабмин отмечает, что БГПУ получил гранты на общую сумму в 545 миллионов рублей в рамках программы "Приоритет 2030. Дальний Восток". В Амурской области в нее вошел также Дальневосточный государственный аграрный университет. По словам Нургалиевой, за время действия программы БГПУ увеличил количество студентов по сравнению с 2022 годом на 32%. "Благовещенский педагогический университет играет ключевую роль как один из двух ведущих педвузов Дальнего Востока. Мы возлагаем на БГПУ большие надежды в повышении качества подготовки преподавателей и повышению результатов ЕГЭ по всему региону. Университет уже третий год является лидером программы "Приоритет 2030. Дальний Восток" и с 2024 года на своей базе реализует программу "Циолковский 2030" по подготовке управленческих кадров для школ всего Дальнего Востока. Продолжим работу по привлечению абитуриентов через кампанию "Поступай на Дальний" и поддержке талантливых студентов стипендией имени Г. И. Невельского, которую в этом году получили около 150 человек", - сказала Нургалиева.

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общество , россия, дальний восток, амурская область, приамурье, василий орлов, владимир путин