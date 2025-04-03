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Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть тарифы на медпомощь

Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть тарифы на медпомощь - 03.04.2025, ПРАЙМ

Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть тарифы на медпомощь

Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:16+0300

2025-04-03T00:16+0300

2025-04-03T00:16+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения системы в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам, говорится в материалах ведомства. "Система формирования тарифов на оплату медпомощи по обязательному медицинскому страхованию в целом отвечает задачам сбалансированности распределения средств ОМС и повышению доступности медицинской помощи. Однако недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам", - отметила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, ее слова приводятся в материалах. "По итогам анализа Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание медпомощи по ОМС, а также наделить ФАС России полномочиями по регулированию тарифов в этой сфере и разработке необходимых методик их расчета", - говорится в материалах. Так, одна из ключевых проблем, которую отметила Счетная палата в ходе анализа, связана с отсутствием методик расчета отдельных переменных, включенных в формулы определения тарифов по видам и условиям медицинской помощи. "В частности, не определена методика расчета норматива финансовых затрат (НФЗ) на единицу объема высокотехнологичной медицинской помощи. Фактически расчет НФЗ производится на основе данных о расходах отдельных федеральных медорганизаций, перечень которых крайне ограничен (от двух до шести)", - поясняется в материалах. Кроме того, несовершенство методологической базы отмечается и в части специализированной медпомощи, оказываемой в рамках стационаров, обращает внимание Счетная палата. Как поясняет ведомство, с 2013 года для установления тарифов по данному виду медпомощи применяется модель клинико-статистических групп заболеваний (КСГ), которая предусматривает объединение в группы разных заболеваний с относительно равными затратами на оказание медпомощи. В рамках модели КСГ для расчета тарифа используются два показателя - размер базовой ставки и рассчитанный коэффициент относительной затратоемкости для каждой КСГ. При этом методика формирования КСГ и расчета коэффициента затратоемкости отсутствует, а в методических рекомендациях Минздрава и ФОМС не разъясняется механизм определения объема средств на оказание специализированной медпомощи, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, отсутствует единая информационная система, позволяющая автоматизировать процесс расчета тарифов для финансового обеспечения медицинской помощи по ОМС, в результате чего в 75 регионах тарифы рассчитываются в "ручном" режиме, указывает Счетпалата.

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финансы, москва, счетная палата, минздрав, фомс