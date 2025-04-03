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В Кремле назвали российский рынок привлекательным для иностранных компаний

В Кремле назвали российский рынок привлекательным для иностранных компаний - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали российский рынок привлекательным для иностранных компаний

Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с Россией. Об этом сообщил официальный... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:16+0300

2025-04-03T13:16+0300

2025-04-03T13:18+0300

экономика

россия

пмэф

дмитрий песков

росконгресс

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум открыт для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия остается интересным и привлекательным рынком для зарубежных компаний. Кроме того, компании из Европы и США и раньше проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но непублично."Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства в ходе беседы с журналистами.Песков также подчеркнул, что российская сторона остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.Ранее сообщалось, что ряд американских компания выразили желание принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), заявки от них уже поступили. ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

https://1prime.ru/20250403/pmef-856343552.html

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россия, пмэф, дмитрий песков, росконгресс