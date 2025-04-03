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Компании из США планирую участвовать в ПМЭФ-2025
Компании из США планирую участвовать в ПМЭФ-2025 - 03.04.2025, ПРАЙМ
Компании из США планирую участвовать в ПМЭФ-2025
Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:28+0300
2025-04-03T11:28+0300
2025-04-03T11:28+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ. "Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", - говорится в сообщении "Росконгресса". Отмечается, что Американская торговая палата в РФ планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
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сша, росконгресс
Экономика, США, Росконгресс
Компании из США планирую участвовать в ПМЭФ-2025
"Росконгресс": компании из США планирую участвовать в ПМЭФ-2025, заявки есть
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс".
По информации фонда, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ.
"Несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года, представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, и в 2025 году ожидается участие ряда компаний. Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Отмечается, что Американская торговая палата в РФ планирует участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025