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Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву - 03.04.2025, ПРАЙМ
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву
Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:25+0300
2025-04-03T09:25+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - ПРАЙМ. Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА Новости представитель авиаперевозчика. "Компания "Эль-Аль" сообщает о возобновлении полетов по маршруту Тель-Авив - Москва с 1 мая 2025 года. Это решение принято после всесторонней оценки текущей ситуации и обсуждений с различными государственными организациями c целью обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель. По словам представителя, в рамках возобновления полетов в Москву будет выполняться 7 рейсов в неделю. Как убедился корреспондент РИА Новости, продажа билетов по данному маршруту на сайте авиакомпании пока недоступна. В конце декабря 2024 года "Эль-Аль" объявила о приостановке полетов в Москву до конца марта 2025. Решение было принято после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
09:25 03.04.2025
 
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву с 1 мая

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - ПРАЙМ. Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
"Компания "Эль-Аль" сообщает о возобновлении полетов по маршруту Тель-Авив - Москва с 1 мая 2025 года. Это решение принято после всесторонней оценки текущей ситуации и обсуждений с различными государственными организациями c целью обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель.
По словам представителя, в рамках возобновления полетов в Москву будет выполняться 7 рейсов в неделю.
Как убедился корреспондент РИА Новости, продажа билетов по данному маршруту на сайте авиакомпании пока недоступна.
В конце декабря 2024 года "Эль-Аль" объявила о приостановке полетов в Москву до конца марта 2025. Решение было принято после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.
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