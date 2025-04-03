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Польша планирует довести военный бюджет до 5 процентов ВВП
Польша планирует довести военный бюджет до 5 процентов ВВП - 03.04.2025, ПРАЙМ
Польша планирует довести военный бюджет до 5 процентов ВВП
Польша планирует в 2026 году довести военный бюджет до 5% ВВП, заявил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после неформальной... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:30+0300
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ВАРШАВА, 3 апр - ПРАЙМ. Польша планирует в 2026 году довести военный бюджет до 5% ВВП, заявил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после неформальной встречи глав МО в Варшаве. На 2025 год оборонный бюджет Польши запланирован на рекордном уровне в 4,7% ВВП. "Что касается Польши, то мы в этом году планируем потратить 4,7% ВВП – больше всего среди стран НАТО, среди стран Европейского союза. Мы будем это продолжать. 5% - это цель, которую мы хотим достигнуть в будущем году", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что Польша вынуждена будет ближайшие несколько лет поддерживать высокий уровень военных расходов из-за большого количества заключенных контрактов на поставку вооружения и военной техники.
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польша, нато
Польша планирует довести военный бюджет до 5 процентов ВВП
Косиняк-Камыш: Польша планирует довести военный бюджет до 5% ВВП в 2026 году
ВАРШАВА, 3 апр - ПРАЙМ. Польша планирует в 2026 году довести военный бюджет до 5% ВВП, заявил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после неформальной встречи глав МО в Варшаве.
На 2025 год оборонный бюджет Польши запланирован на рекордном уровне в 4,7% ВВП.
"Что касается Польши, то мы в этом году планируем потратить 4,7% ВВП – больше всего среди стран НАТО, среди стран Европейского союза. Мы будем это продолжать. 5% - это цель, которую мы хотим достигнуть в будущем году", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что Польша вынуждена будет ближайшие несколько лет поддерживать высокий уровень военных расходов из-за большого количества заключенных контрактов на поставку вооружения и военной техники.
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