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В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо" - 03.04.2025, ПРАЙМ
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"
Генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио заявил, что помощь европейских стран НАТО Киеву позволит Украине воевать столько, сколько... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:03+0300
2025-04-03T13:03+0300
2025-04-03T13:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио заявил, что помощь европейских стран НАТО Киеву позволит Украине воевать столько, сколько необходимо. Рубио в четверг впервые принимает участие в заседании глав МИД стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. "Я признателен Дональду Трампу, Вам и вашей команде за то, что вы преодолели тупик, и мы, с нашей поддержкой, движемся к продолжительному миру… Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине. Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится", - заявил Рютте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. -0-
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
В НАТО хотят позволить Украине воевать "столько, сколько необходимо"
Рютте: помощь НАТО Киеву позволит Украине воевать "столько, сколько необходимо"
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю Марко Рубио заявил, что помощь европейских стран НАТО Киеву позволит Украине воевать столько, сколько необходимо.
Рубио в четверг впервые принимает участие в заседании глав МИД стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Я признателен Дональду Трампу, Вам и вашей команде за то, что вы преодолели тупик, и мы, с нашей поддержкой, движемся к продолжительному миру… Тем временем европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине. Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится", - заявил Рютте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. -0-
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