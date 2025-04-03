Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250403/porshe-856355111.html
Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков
Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков - 03.04.2025, ПРАЙМ
Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков
Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:03+0300
2025-04-03T16:03+0300
промышленность
porsche
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки сообщениям СМИ. Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit &amp; Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков. "Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", - сообщил Цемелка РИА Новости. Создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков Tiger (P), а также сверхтяжёлого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard. Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.
https://1prime.ru/20250319/tanki-855948173.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, porsche
Промышленность, Porsche
16:03 03.04.2025
 
Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков

Немецкая Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки сообщениям СМИ.
Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков.
"Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", - сообщил Цемелка РИА Новости.
Создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков Tiger (P), а также сверхтяжёлого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard.
Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году.
Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.
Танки на поле боя - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Неуничтожимые танки. В США оценили активную защиту машин Т-72
19 марта, 16:33
 
ПромышленностьPorsche
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала