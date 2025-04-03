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Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков

Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков - 03.04.2025, ПРАЙМ

Porsche SE опровергла сообщения о планах начать производство танков

Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T16:03+0300

2025-04-03T16:03+0300

2025-04-03T16:03+0300

промышленность

porsche

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил РИА Новости, что компания не собирается возвращаться к производству танков, вопреки сообщениям СМИ. Ранее немецкое издание Europäische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 миллиардов евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков. "Заявление о том, что "Porsche SE снова будет производить танки", я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", - сообщил Цемелка РИА Новости. Создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжёлых танков Tiger (P), а также сверхтяжёлого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard. Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Porsche SE - немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.

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промышленность, porsche