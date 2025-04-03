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Новые пошлины США затронули необитаемый архипелаг в Индийском океане - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Новые пошлины США затронули необитаемый архипелаг в Индийском океане
Новые пошлины США затронули необитаемый архипелаг в Индийском океане - 03.04.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины США затронули необитаемый архипелаг в Индийском океане
Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:00+0300
2025-04-03T09:00+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами. Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.
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сша, белый дом
Экономика, США, Белый дом
09:00 03.04.2025
 
Новые пошлины США затронули необитаемый архипелаг в Индийском океане

Повые пошлины США затронули необитаемый архипелаг, находящийся в ведении Австралии

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами.
Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Трамп: с введением зеркальных пошлин прекратится грабеж экономики США
Вчера, 23:31
 
ЭкономикаСШАБелый дом
 
 
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