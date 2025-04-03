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Косачев назвал кульминацией однополярности введение импортных пошлин США

Косачев назвал кульминацией однополярности введение импортных пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Косачев назвал кульминацией однополярности введение импортных пошлин США

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы",... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T09:44+0300

2025-04-03T09:44+0300

2025-04-03T09:44+0300

экономика

россия

константин косачев

сша

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Введение американских импортных пошлин по широкому кругу - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что если бы мир пошёл по пути окончания холодной войны, то "всё могло бы быть совершенно иначе". "Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к сегодняшним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым", - констатировал политик.

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россия, константин косачев, сша