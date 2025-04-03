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В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США
В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о готовности к переговорам с США по поводу введенных Вашингтоном торговых пошлин, если представится такая... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:00+0300
2025-04-03T10:00+0300
экономика
сша
норвегия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о готовности к переговорам с США по поводу введенных Вашингтоном торговых пошлин, если представится такая возможность, а глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал дать Штатам "твердый и пропорциональный ответ". Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Пошлины против Норвегии составили 15%, а против Дании как члена Евросоюза - 20%. "Если представится возможность для переговоров (с США - ред.), мы определенно воспользуемся ей и защитим норвежские интересы", - заявил Стёре в комментарии телерадиокомпании NRK. Премьер заявил, что ситуация крайне серьезная, отметив, что новые пошлины скажутся на многих норвежских предприятиях. На вопрос о том, будет ли Осло вводить ответные пошлины, Стёре уклонился от ответа, заявив, что в этой ситуации противодействие не всегда лучшая защита и что Норвегия должна действовать обдуманно. "Когда США вводят торговые пошлины, мы должны объединиться, защитить наши экономические интересы и дать твердый и пропорциональный ответ", - подчеркнул Расмуссен, текст его заявления приводит телерадиокомпания DR. По словам главы МИД Дании Расмуссена, от введения подобных ограничений на торговлю проиграют все. Глава датского МИД отметил, что развязывание США торговой войны с Европой выше его понимания. Ранее глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между ЕС и США, но если американской стороной все-таки будут введены пошлины на европейские товары, Норвегия будет работать с Евросоюзом, чтобы "не оказаться между двух блоков".
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сша, норвегия
Экономика, США, НОРВЕГИЯ
10:00 03.04.2025
 
В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США

Стере: Норвегия готова к обсуждению пошлин с США

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о готовности к переговорам с США по поводу введенных Вашингтоном торговых пошлин, если представится такая возможность, а глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал дать Штатам "твердый и пропорциональный ответ".
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Пошлины против Норвегии составили 15%, а против Дании как члена Евросоюза - 20%.
"Если представится возможность для переговоров (с США - ред.), мы определенно воспользуемся ей и защитим норвежские интересы", - заявил Стёре в комментарии телерадиокомпании NRK.
Премьер заявил, что ситуация крайне серьезная, отметив, что новые пошлины скажутся на многих норвежских предприятиях.
На вопрос о том, будет ли Осло вводить ответные пошлины, Стёре уклонился от ответа, заявив, что в этой ситуации противодействие не всегда лучшая защита и что Норвегия должна действовать обдуманно.
"Когда США вводят торговые пошлины, мы должны объединиться, защитить наши экономические интересы и дать твердый и пропорциональный ответ", - подчеркнул Расмуссен, текст его заявления приводит телерадиокомпания DR.
По словам главы МИД Дании Расмуссена, от введения подобных ограничений на торговлю проиграют все. Глава датского МИД отметил, что развязывание США торговой войны с Европой выше его понимания.
Ранее глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между ЕС и США, но если американской стороной все-таки будут введены пошлины на европейские товары, Норвегия будет работать с Евросоюзом, чтобы "не оказаться между двух блоков".
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