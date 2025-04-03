https://1prime.ru/20250403/poshliny-856339175.html

В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США

В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Норвегии заявили о готовности к обсуждению пошлин США

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о готовности к переговорам с США по поводу введенных Вашингтоном торговых пошлин, если представится такая... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:00+0300

2025-04-03T10:00+0300

2025-04-03T10:00+0300

экономика

сша

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2edea3d09861dca0d1882b91e96bf795.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о готовности к переговорам с США по поводу введенных Вашингтоном торговых пошлин, если представится такая возможность, а глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал дать Штатам "твердый и пропорциональный ответ". Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Пошлины против Норвегии составили 15%, а против Дании как члена Евросоюза - 20%. "Если представится возможность для переговоров (с США - ред.), мы определенно воспользуемся ей и защитим норвежские интересы", - заявил Стёре в комментарии телерадиокомпании NRK. Премьер заявил, что ситуация крайне серьезная, отметив, что новые пошлины скажутся на многих норвежских предприятиях. На вопрос о том, будет ли Осло вводить ответные пошлины, Стёре уклонился от ответа, заявив, что в этой ситуации противодействие не всегда лучшая защита и что Норвегия должна действовать обдуманно. "Когда США вводят торговые пошлины, мы должны объединиться, защитить наши экономические интересы и дать твердый и пропорциональный ответ", - подчеркнул Расмуссен, текст его заявления приводит телерадиокомпания DR. По словам главы МИД Дании Расмуссена, от введения подобных ограничений на торговлю проиграют все. Глава датского МИД отметил, что развязывание США торговой войны с Европой выше его понимания. Ранее глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает все возможное, чтобы предотвратить торговую войну между ЕС и США, но если американской стороной все-таки будут введены пошлины на европейские товары, Норвегия будет работать с Евросоюзом, чтобы "не оказаться между двух блоков".

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856338878.html

сша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, норвегия