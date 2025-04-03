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Экономист рассказал, как Россия может выиграть от новых пошлин Трампа

Экономист рассказал, как Россия может выиграть от новых пошлин Трампа - 03.04.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, как Россия может выиграть от новых пошлин Трампа

Россия может выиграть от решения президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах, поскольку Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой и... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:26+0300

2025-04-03T10:26+0300

2025-04-03T10:26+0300

экономика

вашингтон

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Россия может выиграть от решения президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах, поскольку Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой и недорогих российских ресурсах, рассказал РИА Новости инвестиционный банкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "В данной ситуации Россия может неплохо выиграть. Дело в том, что Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Москвой, хотя бы для того, чтобы оторвать ее от Пекина и получить доступ к российским ресурсам. Они не будут пытаться с нами дружить, но будут пытаться получить бенефиты для себя в первую очередь. Им нужны недорогие ресурсы России", - сказал Коган. Кроме того, добавил эксперт, Трампу важно, чтобы мир не уходил от использования американского доллара в расчетах - и это может быть значимо в контексте продолжения переговоров России и США и возможного смягчения антироссийских санкций. "Они могут нам обещать неплохие выгоды, если мы будем вести торговлю в американских долларах", - отметил экономист. Он также отметил, что в целом решение Трампа наиболее серьезно скажется на Китае, странах Юго-Восточной Азии и Европе. "У них серьезный перекос в торговле с США. И они получают от этого, по мнению американцев, большие и несправедливые бенефиты. Им и европейцам придется непросто. По сути США хотят решить собственные проблемы за счет остального мира: кто будет платить за выравнивание дефицита бюджета Штатов? Кто будет платить за выравнивание торгового и платежного баланса Америки, который сегодня в ужасном состоянии? Именно эти страны", - заключил экономист. Также он подчеркнул, что Россия в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины, отсутствует - это может свидетельствовать о том, что с Москвой Трамп хочет договориться отдельно.

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вашингтон, дональд трамп, сша