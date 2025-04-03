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ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши
ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши - 03.04.2025, ПРАЙМ
ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши
Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:39+0300
2025-04-03T10:39+0300
2025-04-03T10:39+0300
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ВАРШАВА, 3 апр - ПРАЙМ. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.
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польша, сша, минфин
Экономика, ПОЛЬША, США, Минфин
ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши
Глава Минфина Польши: ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин
ВАРШАВА, 3 апр - ПРАЙМ. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения.
"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.
Экономист рассказал, как Россия может выиграть от новых пошлин Трампа