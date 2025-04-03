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ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши

ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши - 03.04.2025, ПРАЙМ

ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши

Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:39+0300

2025-04-03T10:39+0300

2025-04-03T10:39+0300

экономика

польша

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минфин

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ВАРШАВА, 3 апр - ПРАЙМ. Европейский союз станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский. Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран: базовая ставка составит 10%. Однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. Во время церемонии объявления новых тарифов Трамп заявил, что это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими", - написал Доманьский на платформе Х. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что в связи с американскими пошлинами нужны "адекватные" решения. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал он на той же платформе.

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польша, сша, минфин