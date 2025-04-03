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Эксперты объяснили, почему США не ввели против России "взаимные" пошлин

Эксперты объяснили, почему США не ввели против России "взаимные" пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, почему США не ввели против России "взаимные" пошлин

США не ввели "взаимные" пошлины на импорт из России не столько из-за низкого объема импорта, сколько из-за того, что российские поставки уже обложены тарифами в | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:04+0300

2025-04-03T11:04+0300

2025-04-03T11:04+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. США не ввели "взаимные" пошлины на импорт из России не столько из-за низкого объема импорта, сколько из-за того, что российские поставки уже обложены тарифами в 35-200%, а не попавшие под эти меры товары являются стратегическими и нужны самим США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке этих стран России не было. Глава минфина США Скотт Бессент объяснил это тем, что что США не ведут с ней торговли. Действительно, торговли между Россией и США почти нет, соглашается эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Михаил Зельцер. "Оборот в 2024 году рухнул до минимумов с 1992 года, а санкций и так много - смысла вводить еще и тарифы никакого не было", - добавляет он. Однако несмотря на низкий импорт США из России, который в прошлом году составил всего 3 миллиарда долларов, это все еще больше, чем ввоз Штатами товаров, например, из Украины и Кувейта, в отношении которых была введена пошлина в 10%, или Анголы и Казахстана, получивших новые пошлины в 32% и 27% соответственно. Основная причина, почему против России не было введено санкций, - это товары, которые Россия поставляет в америку. "Это только отрасли и товары стратегического значения, которые нужны США, поэтому поднимать на них пошлины было бы невыгодно им самим", - считают аналитики Anderida Financial Group. Среди продукции, которая не находятся под российскими или американскими ограничениями, больше всего в прошлом году Штаты приобрели у России удобрений – на 1,1 миллиарда долларов - и металлов платиновой группы - на 878,4 миллиона, а также деталей для реактивных двигателей – на 80 миллионов долларов. При этом, отдельно напоминают аналитики, против России уже действуют огромные пошлины: на большинство товаров наложены тарифы в 35-70%, а по некоторым группам - в частности, алюминию - достигают 200%.

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