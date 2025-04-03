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Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики
Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики - 03.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики
Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:52+0300
2025-04-03T11:52+0300
экономика
сша
франция
пошлины
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ПАРИЖ, 3 апр – ПРАЙМ. Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан", - сказал Байру, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Его слова приводит агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, франция, пошлины
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, пошлины
11:52 03.04.2025
 
Премьер Франции назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики

Премьер Франции Байру назвал пошлины США "катастрофой" для мировой экономики

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 3 апр – ПРАЙМ. Введенные США пошлины на импорт являются "катастрофой" для всего экономического мира, заявил в четверг премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан", - сказал Байру, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Его слова приводит агентство Франс Пресс.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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