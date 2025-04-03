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Власти США могут ввести пошлины на импортную фармацевтику, пишут СМИ
Власти США могут ввести пошлины на импортную фармацевтику, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Власти США могут ввести пошлины на импортную фармацевтику, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование в отношении фармацевтической отрасли, чтобы принять решение о введении пошлин на... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:31+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование в отношении фармацевтической отрасли, чтобы принять решение о введении пошлин на импортные медикаменты, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Как подчеркивает агентство, пока импортные лекарства не оказались затронуты пошлинами со стороны США, однако это может произойти в будущем. "Президент рассматривает возможность начать так называемое расследование (в соответствии со статьей Закона о расширении торговли США - ред.) 232 в фармацевтической и других отраслях, в том числе в отрасли полупроводников и потенциально важных минералов... В результате могут быть наложены пошлины", - говорится в сообщении агентства. Трамп 27 февраля заявил, что США намерены ввести пошлины на импортную фармацевтику, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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бизнес, сша
Власти США могут ввести пошлины на импортную фармацевтику, пишут СМИ
Bloomberg: власти США могут ввести пошлины на импортную фармацевтику
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование в отношении фармацевтической отрасли, чтобы принять решение о введении пошлин на импортные медикаменты, передает
агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Как подчеркивает агентство, пока импортные лекарства не оказались затронуты пошлинами со стороны США, однако это может произойти в будущем.
"Президент рассматривает возможность начать так называемое расследование (в соответствии со статьей Закона о расширении торговли США - ред.) 232 в фармацевтической и других отраслях, в том числе в отрасли полупроводников и потенциально важных минералов... В результате могут быть наложены пошлины", - говорится в сообщении агентства.
Трамп 27 февраля заявил, что США намерены ввести пошлины на импортную фармацевтику, чтобы вернуть производство лекарственных препаратов на свою территорию.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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