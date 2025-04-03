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В Германии назвали беспрецедентной атакой на мировую торговлю пошлины США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В Германии назвали беспрецедентной атакой на мировую торговлю пошлины США
В Германии назвали беспрецедентной атакой на мировую торговлю пошлины США - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали беспрецедентной атакой на мировую торговлю пошлины США
Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются беспрецедентной атакой на международную систему мировой торговли, обоснования этой эскалации... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:38+0300
2025-04-03T12:38+0300
экономика
сша
фрг
пошлины
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БЕРЛИН, 3 апр - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются беспрецедентной атакой на международную систему мировой торговли, обоснования этой эскалации непонятны, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "Объявленные пошлины - это беспрецедентная атака на международную систему мировой торговли, свободную торговлю и глобальные цепочки поставок. Обоснование этой протекционистской эскалации неочевидно. Она угрожает нашим ориентированным на экспорт компаниям и ставит под угрозу благосостояние, стабильность, рабочие места, инновации и инвестиции по всему миру", - сказал Нидермарк, чьи слова приводятся в заявлении на сайте союза. Он отмечает, что европейская экономика не должна становиться разменной монетой в геополитических интересах, а Европейский союз способен действовать только сообща. BDI поддерживает готовность Еврокомиссии к переговорам и гибкой реакции на возможные предложения. "Немецкая промышленность всегда выступала за честную конкуренцию, открытые рынки и партнерские отношения с Соединенными Штатами. Теперь ЕС должен укреплять свои альянсы с другими крупными торговыми партнерами и согласовывать с ними свою реакцию. Координированный ответ также необходим для противодействия эффектам перенаправления в международной торговле", - добавил он.
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сша, фрг, пошлины
Экономика, США, ФРГ, пошлины
12:38 03.04.2025
 
В Германии назвали беспрецедентной атакой на мировую торговлю пошлины США

Нидермак: пошлины США являются беспрецедентной атакой на мировую торговлю

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 3 апр - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются беспрецедентной атакой на международную систему мировой торговли, обоснования этой эскалации непонятны, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"Объявленные пошлины - это беспрецедентная атака на международную систему мировой торговли, свободную торговлю и глобальные цепочки поставок. Обоснование этой протекционистской эскалации неочевидно. Она угрожает нашим ориентированным на экспорт компаниям и ставит под угрозу благосостояние, стабильность, рабочие места, инновации и инвестиции по всему миру", - сказал Нидермарк, чьи слова приводятся в заявлении на сайте союза.
Он отмечает, что европейская экономика не должна становиться разменной монетой в геополитических интересах, а Европейский союз способен действовать только сообща. BDI поддерживает готовность Еврокомиссии к переговорам и гибкой реакции на возможные предложения.
"Немецкая промышленность всегда выступала за честную конкуренцию, открытые рынки и партнерские отношения с Соединенными Штатами. Теперь ЕС должен укреплять свои альянсы с другими крупными торговыми партнерами и согласовывать с ними свою реакцию. Координированный ответ также необходим для противодействия эффектам перенаправления в международной торговле", - добавил он.
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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12:31
 
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