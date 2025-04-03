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США предрекли ускоренную деиндустриализацию на фоне новых пошлин

США предрекли ускоренную деиндустриализацию на фоне новых пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ

США предрекли ускоренную деиндустриализацию на фоне новых пошлин

Действие новых повышенных импортных пошлин США приведет к сильнейшему дисбалансу мирового рынка и вызовет ответную реакцию со стороны пострадавших стран - в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:56+0300

2025-04-03T12:56+0300

2025-04-03T12:56+0300

экономика

сша

пошлины

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Действие новых повышенных импортных пошлин США приведет к сильнейшему дисбалансу мирового рынка и вызовет ответную реакцию со стороны пострадавших стран - в результате Штаты могут испытать на себе ускоренную деиндустриализацию, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении "зеркальных" пошлин на импорт из других стран, базовая минимальная ставка составит 10%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Позже глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. "Действие пошлин однозначно приведет к сильнейшему дисбалансу мирового рынка и вызовет ответную реакцию со стороны пострадавших стран. Так, власти Китая могут пойти не только на введение новых запретов на вывоз стратегических значимых для США материалов, но и блокировать импорт из США по широкой номенклатуре товаров", - отмечает эксперт. "Компании из США, зависящие от импорта материалов из-за границы, могут пойти на перемещение производств за их пределы - чтобы быть ближе к тем странам, которые им интересны. В результате вместо бурной индустриализации США может получиться ускоренная деиндустриализация", - полагает эксперт. И, наконец, по мнению Хазанова, следует ожидать роста цен на продукцию, выпускаемую в самих США, в частности, компьютеров - их корпуса, изготавливают из алюминия, завозимого из различных государств. Влияние этих пошлин скоро ощутят на себе и рядовые американцы, и транснациональные корпорации, заключает он.

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сша, пошлины