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В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
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В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины
В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины
Новые импортные пошлины США рассчитывались исходя из показателей торгового дефицита с каждой страной, следует из заявления управления торгового представителя... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:24+0300
2025-04-03T13:24+0300
экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины США рассчитывались исходя из показателей торгового дефицита с каждой страной, следует из заявления управления торгового представителя США. "Взаимные пошлины рассчитываются как тарифная ставка, необходимая для сбалансирования двустороннего торгового дефицита между США и каждым из наших торговых партнеров... Пошлины работают через прямое сокращение импорта", - говорится в публикации. Как отмечается, были рассчитаны тарифные ставки, которые привели бы к нулевому дефициту двусторонней торговли. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
13:24 03.04.2025
 
В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины

Пошлины США рассчитывались исходя из показателей торгового дефицита

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Новые импортные пошлины США рассчитывались исходя из показателей торгового дефицита с каждой страной, следует из заявления управления торгового представителя США.
"Взаимные пошлины рассчитываются как тарифная ставка, необходимая для сбалансирования двустороннего торгового дефицита между США и каждым из наших торговых партнеров... Пошлины работают через прямое сокращение импорта", - говорится в публикации.
Как отмечается, были рассчитаны тарифные ставки, которые привели бы к нулевому дефициту двусторонней торговли.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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13:21
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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