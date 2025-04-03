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Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен

Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен - 03.04.2025, ПРАЙМ

Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен

Масложировой союз России направил предложение в Минсельхоз РФ по введению экспортных пошлин на лен, в данный момент размер пошлин находится на стадии... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:34+0300

2025-04-03T13:34+0300

2025-04-03T13:34+0300

экономика

масложировой союз

минсельхоз

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Масложировой союз России направил предложение в Минсельхоз РФ по введению экспортных пошлин на лен, в данный момент размер пошлин находится на стадии согласования, рассказал журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "Мы со стороны Масложирового союза в Минсельхоз направили предложение по введению экспортных пошлин на лен. В данный момент уровень этих пошлин находится на стадии согласования с Минсельхозом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на подкомиссию по тарифному регулированию", - рассказал Мальцев. Он отметил, что предлагается установить пошлины в размере 30%, как и на рапс. Однако Мальцев уточнил, что, скорее всего, размер пошлин будет ниже, так как объем переработки льна по сравнению с рапсом занимает незначительную долю в объеме экспорта. "На сегодняшний день лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки", - подчеркнул исполнительный директор союза. Он отметил, что в этом году был запущен проект по переработке льна мощностью 140 тысяч тонн. "С учетом того, что основные страны потребления льняного масла и льняного шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно этот диспаритет выровнять. По аналогии с рапсом, где у нас есть защищенность внутреннего рынка переработки экспортной пошлиной в размере 30%", - заключил он.

https://1prime.ru/20250403/eksport-856343170.html

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масложировой союз, минсельхоз