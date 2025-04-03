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Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен
Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен - 03.04.2025, ПРАЙМ
Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен
Масложировой союз России направил предложение в Минсельхоз РФ по введению экспортных пошлин на лен, в данный момент размер пошлин находится на стадии... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:34+0300
2025-04-03T13:34+0300
экономика
масложировой союз
минсельхоз
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Масложировой союз России направил предложение в Минсельхоз РФ по введению экспортных пошлин на лен, в данный момент размер пошлин находится на стадии согласования, рассказал журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "Мы со стороны Масложирового союза в Минсельхоз направили предложение по введению экспортных пошлин на лен. В данный момент уровень этих пошлин находится на стадии согласования с Минсельхозом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на подкомиссию по тарифному регулированию", - рассказал Мальцев. Он отметил, что предлагается установить пошлины в размере 30%, как и на рапс. Однако Мальцев уточнил, что, скорее всего, размер пошлин будет ниже, так как объем переработки льна по сравнению с рапсом занимает незначительную долю в объеме экспорта. "На сегодняшний день лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки", - подчеркнул исполнительный директор союза. Он отметил, что в этом году был запущен проект по переработке льна мощностью 140 тысяч тонн. "С учетом того, что основные страны потребления льняного масла и льняного шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно этот диспаритет выровнять. По аналогии с рапсом, где у нас есть защищенность внутреннего рынка переработки экспортной пошлиной в размере 30%", - заключил он.
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масложировой союз, минсельхоз
Экономика, Масложировой союз, Минсельхоз
13:34 03.04.2025
 
Масложировой союз предложил ввести экспортные пошлины на лен

Масложировой союз предлагает Минсельхозу ввести экспортные пошлины на лен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Масложировой союз России направил предложение в Минсельхоз РФ по введению экспортных пошлин на лен, в данный момент размер пошлин находится на стадии согласования, рассказал журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"Мы со стороны Масложирового союза в Минсельхоз направили предложение по введению экспортных пошлин на лен. В данный момент уровень этих пошлин находится на стадии согласования с Минсельхозом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на подкомиссию по тарифному регулированию", - рассказал Мальцев.
Он отметил, что предлагается установить пошлины в размере 30%, как и на рапс. Однако Мальцев уточнил, что, скорее всего, размер пошлин будет ниже, так как объем переработки льна по сравнению с рапсом занимает незначительную долю в объеме экспорта.
"На сегодняшний день лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки", - подчеркнул исполнительный директор союза.
Он отметил, что в этом году был запущен проект по переработке льна мощностью 140 тысяч тонн. "С учетом того, что основные страны потребления льняного масла и льняного шрота защищают свой внутренний рынок переработки, нам нужно этот диспаритет выровнять. По аналогии с рапсом, где у нас есть защищенность внутреннего рынка переработки экспортной пошлиной в размере 30%", - заключил он.
Производство молочной продукции на маслозаводе Абинский - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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ЭкономикаМасложировой союзМинсельхоз
 
 
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