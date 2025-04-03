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Премьер Испании назвал пошлины США возвратом в XIX век

Премьер Испании назвал пошлины США возвратом в XIX век - 03.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Испании назвал пошлины США возвратом в XIX век

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму 19 века", а также объявил о запуске государственного плана по защите... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:39+0300

2025-04-03T14:39+0300

2025-04-03T14:39+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму 19 века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро. "Возврат (США - ред.) к протекционизму 19 века... на мой взгляд, не самый умный метод справляться с вызовами 21 века... Сегодня мы развернем план ответа и перезапуска торговли для смягчения негативных последствий торговой войны, начатой администрацией (президента США) Трампа... Этот план подразумевает 14,1 миллиарда евро", - завил Санчес в ходе срочного саммита с представителями отраслей экономики, которые могут пострадать от повышения таможенных пошлин США. Как сообщил глава правительства, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новые средства, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных средств на меры по защите экономики. Кроме того, Санчес призвал Европу сообща отреагировать на торговые меры со стороны США путем наращивания объединения общеевропейского рынка, расширения торговых связей с другими странами, а также принятием пакета мер, направленных на защиту европейской экономики от пошлин. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

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мировая экономика, испания, сша, ес, пошлины, дональд трамп