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Пошлины США затронут австрийскую Voestalpine на 300-500 миллионов евро

Пошлины США затронут австрийскую Voestalpine на 300-500 миллионов евро - 03.04.2025, ПРАЙМ

Пошлины США затронут австрийскую Voestalpine на 300-500 миллионов евро

Импортные пошлины США приведут к возникновению у австрийского металлургического концерна Voestalpine потенциальных финансовых рисков на 300–500 миллионов евро,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T15:25+0300

2025-04-03T15:25+0300

2025-04-03T15:25+0300

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ВЕНА, 3 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины США приведут к возникновению у австрийского металлургического концерна Voestalpine потенциальных финансовых рисков на 300–500 миллионов евро, это 2-3% от общего оборота, компания считает ситуацию управляемой, такие выводы в Voestalpine сделали при публикации квартального отчета за 2024-2025 финансовый год и в ответ на запрос РИА Новости подтвердили актуальность этих данных. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Накануне президент США Дональд Трамп также ввел пошлину на весь импорт из стран ЕС в 20%. По словам генерального директора Voestalpine Герберта Айбенштайнера, помимо расширения компанией своего производства в США, она также экспортирует продукцию в Штаты. В феврале после анонсирования пошлин США, при публикации квартального отчета за 2024-2025 финансовый год он сообщил, что они затронут примерно на 2-3% от общего оборота компании и уточнил, что это соответствует сумме около 300-500 миллионов евро потенциальных финансовых рисков. Тогда он добавил, что эти показатели управляемы. "Заявления, сделанные в феврале, остаются актуальными", - сообщил агентству представитель пресс-службы компании. Компания реализует стратегию local for local, производя значительную часть продукции для американского рынка непосредственно в США. По состоянию на февраль этот объем превышал половину всего американского оборота компании, который составляет 1,8 миллиарда евро, что позволяет снизить влияние пошлин. Введение пошлин, по мнению Айбенштайнера, изменит мировые торговые потоки, но не решит проблему дефицита стали в США, так как страна, по его словам, импортирует около 30 миллионов тонн стали в год, а строительство новых заводов займет годы. Voestalpine основана в Австрии и базируется в городе Линц. Компания специализируется на производстве стали и высокотехнологичных металлических изделий, это один из крупнейших европейских производителей стали и важный поставщик продукции для автомобильной, авиационной, железнодорожной и строительной отраслей. Voestalpine представлена в более чем 50 странах и имеет штат из 51 тысячи сотрудников по всему миру. Как указывается на официальном сайте Voestalpine, в США у нее есть 49 предприятий и штат около 3 000 сотрудников. В 2023-2024 финансовом году 11% общего оборота концерна пришлось на американский рынок, а общий объем продаж составил 16,7 миллиарда евро.

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