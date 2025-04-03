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Пошлины США могут ввергнуть экономику мира в очередную рецессию, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пошлины США могут ввергнуть экономику мира в очередную рецессию, пишут СМИ
Пошлины США могут ввергнуть экономику мира в очередную рецессию, пишут СМИ - 03.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины США могут ввергнуть экономику мира в очередную рецессию, пишут СМИ
Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:55+0300
2025-04-03T15:55+0300
экономика
сша
пошлины
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал Axios. Как уточняется в публикации, со времен Второй мировой войны в глобальной экономике произошли два крупных потрясения: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19. "Пошлины... президента Трампа, если они останутся в силе и особенно если встретят ответ со стороны стран, на которые они были наложены, могут вызвать третье за 17 лет экономическое потрясение", - говорится в сообщении портала. По данным консалтинговой компании Evercore, в случае применения объявленных тарифов импортеры США будут вынуждены платить около триллиона долларов пошлин ежегодно, однако эта сумма слишком велика и нереалистична, пишет портал. В связи с пошлинами многие товары перестанут импортироваться в США вообще, что лишит мировую экономику одного из ее основных драйверов, особенно в случае полагающихся на экспорт стран, таких как Германия или Китай. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, пошлины
Экономика, США, пошлины
15:55 03.04.2025
 
Пошлины США могут ввергнуть экономику мира в очередную рецессию, пишут СМИ

Axios: пошлины США могут ввергнуть экономику мира в третью за 17 лет рецессию

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал Axios.
Как уточняется в публикации, со времен Второй мировой войны в глобальной экономике произошли два крупных потрясения: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19.
"Пошлины... президента Трампа, если они останутся в силе и особенно если встретят ответ со стороны стран, на которые они были наложены, могут вызвать третье за 17 лет экономическое потрясение", - говорится в сообщении портала.
По данным консалтинговой компании Evercore, в случае применения объявленных тарифов импортеры США будут вынуждены платить около триллиона долларов пошлин ежегодно, однако эта сумма слишком велика и нереалистична, пишет портал. В связи с пошлинами многие товары перестанут импортироваться в США вообще, что лишит мировую экономику одного из ее основных драйверов, особенно в случае полагающихся на экспорт стран, таких как Германия или Китай.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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ЭкономикаСШАпошлины
 
 
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