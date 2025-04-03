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Эксперт назвал отрасли в России, которые выиграют от пошлин США
Эксперт назвал отрасли в России, которые выиграют от пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал отрасли в России, которые выиграют от пошлин США
Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:58+0300
2025-04-03T15:58+0300
2025-04-03T15:58+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, аграриям и некоторым другим: на них переключится часть мирового спроса, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Стоит учитывать и зеркальные меры многих стран, которые ограничат поставки из США. Они с большей вероятностью могут позитивно сказаться на спросе. Это поможет российской фармацевтической отрасли, нефтегазовой, нефтехимии, производителям платины и палладия (использование в автомобильной промышленности, которая всё больше будет смещаться в Азию), а также аграрному, оборонному сектору и другим", - прокомментировал Миронюк. Вместе с тем он предостерег, что ожидания того, что введение этих пошлин станет катализатором для перезапуска отечественного производства и усилит позиции российского экспорта, могут не оправдаться. "Это связано с глобальным снижением экономической активности", - пояснил эксперт.
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россия, сша, пошлины
Экономика, РОССИЯ, США, пошлины
Эксперт назвал отрасли в России, которые выиграют от пошлин США
Эксперт Миронюк: фармацевтика, нефтегаз и аграрии РФ выиграют от пошлин США
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Тарифные ограничения, вводимые США в отношении импортных товаров, могут сыграть на руку ряду отраслей в России - фармацевтике, нефтехимии и нефтегазу, оборонке, аграриям и некоторым другим: на них переключится часть мирового спроса, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Стоит учитывать и зеркальные меры многих стран, которые ограничат поставки из США. Они с большей вероятностью могут позитивно сказаться на спросе. Это поможет российской фармацевтической отрасли, нефтегазовой, нефтехимии, производителям платины и палладия (использование в автомобильной промышленности, которая всё больше будет смещаться в Азию), а также аграрному, оборонному сектору и другим", - прокомментировал Миронюк.
Вместе с тем он предостерег, что ожидания того, что введение этих пошлин станет катализатором для перезапуска отечественного производства и усилит позиции российского экспорта, могут не оправдаться. "Это связано с глобальным снижением экономической активности", - пояснил эксперт.
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