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В США подсчитали, сколько принесут в бюджет пошлины против Китая и Тайваня

В США подсчитали, сколько принесут в бюджет пошлины против Китая и Тайваня - 03.04.2025, ПРАЙМ

В США подсчитали, сколько принесут в бюджет пошлины против Китая и Тайваня

США благодаря введению "взаимных" пошлин на товары из Китая и Тайваня смогут получить в бюджет более 274 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T16:21+0300

2025-04-03T16:21+0300

2025-04-03T16:21+0300

экономика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. США благодаря введению "взаимных" пошлин на товары из Китая и Тайваня смогут получить в бюджет более 274 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Китая были введены "взаимные" пошлины в 34%, которые, прибавившись к уже существующей ставке тарифа на китайские товары в 20%, в сумме составили итоговые 54%. На товары с Тайваня была введена ставка в 32%. При этом США не стали вводить пошлины для товаров из Гонконга и Макао. По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов. Такой объем импорта при ставке в 54% может принести США доход в 237 миллиардов долларов. Импорт США товаров из Тайваня за 2024 год достиг 116,3 миллиарда долларов. Таким образом, возможный доход от поставок из этого региона принесет США 37,2 миллиарда долларов. В конечном итоге Штаты потенциально смогут заработать на товарах из Китая и Тайваня более 274,2 миллиарда долларов. Трамп в начале марта удвоил импортные пошлины на товары из Китая до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.

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сша, тайвань, китай