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Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856362374.html
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch - 03.04.2025, ПРАЙМ
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, это замедлит темпы роста ВВП страны, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний, в результате... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:19+0300
2025-04-03T19:19+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, это замедлит темпы роста ВВП страны, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний, в результате негативные эффекты для экономики перевесят любые выгоды, которые американские компании могут получить от усиления протекционизма, следует из сообщения международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав этот день, 2 апреля, "Днем освобождения". Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "По нашей оценке, изменения повысят общую эффективную тарифную ставку США примерно до 25%, что будет значительно выше 18%, которые мы предполагали на 2025 год в мартовском GEO, и самой высокой ставкой за более чем 115 лет", - сообщается в релизе. Аналитики Fitch выражают уверенность в том, что пошлины США достигли уровней, которые трансформируют глобальные экономические прогнозы, значительно повышая риски рецессии в Штатах и ограничивая способность Федеральной резервной системы продолжить снижение процентных ставок. Вероятно, рост ВВП США в текущем году будет слабее 1,7%, которые ожидались в мартовском прогнозе, учитывая более высокие по сравнению с ожиданиями пошлинами. Увеличение пошлин приведет к росту потребительских цен и снижению показателей корпоративной прибыли в США, говорится в релизе. Рост цен приведет к снижению реальной заработной платы, что негативно скажется на потребительских расходах, а снижение прибыли и неопределенность политики будут сдерживать инвестиции в бизнес, уточняют аналитики Fitch. Факторы поддержки роста цен на товары со стороны пошлин означают, что ФРС, вероятно, будет более осторожна в отношении дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе. "Мы полагаем, что эти последствия, скорее всего, перевесят выгоды, которые американские компании могут получить от усиления защиты от иностранной конкуренции", - говорится в сообщении.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
19:19 03.04.2025
 
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, заявил Fitch

Fitch: День освобождения" возвращает пошлины США к уровню 1909 года

© Фото : Official White House Photo by Erin ScottБелый дом США, украшенный к Хэллоуину
Белый дом США, украшенный к Хэллоуину - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Erin Scott
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года, это замедлит темпы роста ВВП страны, приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний, в результате негативные эффекты для экономики перевесят любые выгоды, которые американские компании могут получить от усиления протекционизма, следует из сообщения международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав этот день, 2 апреля, "Днем освобождения". Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"По нашей оценке, изменения повысят общую эффективную тарифную ставку США примерно до 25%, что будет значительно выше 18%, которые мы предполагали на 2025 год в мартовском GEO, и самой высокой ставкой за более чем 115 лет", - сообщается в релизе.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Трамп наносит удар. Германию ждут серьезные потери из-за пошлин США
17:33
Аналитики Fitch выражают уверенность в том, что пошлины США достигли уровней, которые трансформируют глобальные экономические прогнозы, значительно повышая риски рецессии в Штатах и ограничивая способность Федеральной резервной системы продолжить снижение процентных ставок. Вероятно, рост ВВП США в текущем году будет слабее 1,7%, которые ожидались в мартовском прогнозе, учитывая более высокие по сравнению с ожиданиями пошлинами.
Увеличение пошлин приведет к росту потребительских цен и снижению показателей корпоративной прибыли в США, говорится в релизе. Рост цен приведет к снижению реальной заработной платы, что негативно скажется на потребительских расходах, а снижение прибыли и неопределенность политики будут сдерживать инвестиции в бизнес, уточняют аналитики Fitch.
Факторы поддержки роста цен на товары со стороны пошлин означают, что ФРС, вероятно, будет более осторожна в отношении дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе. "Мы полагаем, что эти последствия, скорее всего, перевесят выгоды, которые американские компании могут получить от усиления защиты от иностранной конкуренции", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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