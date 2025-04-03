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Глава минсельхоза США спрогнозировал итог введения пошлин

Глава минсельхоза США спрогнозировал итог введения пошлин - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава минсельхоза США спрогнозировал итог введения пошлин

Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:51+0300

2025-04-03T19:51+0300

2025-04-03T19:51+0300

экономика

дональд трамп

сша

мировая экономика

пошлины

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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз. "Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент", - сказала Роллинз журналистам в Белом доме. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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дональд трамп, сша, мировая экономика, пошлины