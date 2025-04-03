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Названа страна ЕС, с которой США благодаря пошлинам получат максимум денег

Названа страна ЕС, с которой США благодаря пошлинам получат максимум денег - 03.04.2025, ПРАЙМ

Названа страна ЕС, с которой США благодаря пошлинам получат максимум денег

"Взаимные" пошлины на товары из Евросоюза больше всего могут принести денег в бюджет США с импорта из Германии, Ирландии и Италии, пришло к выводу РИА Новости,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T22:03+0300

2025-04-03T22:03+0300

2025-04-03T22:03+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Взаимные" пошлины на товары из Евросоюза больше всего могут принести денег в бюджет США с импорта из Германии, Ирландии и Италии, пришло к выводу РИА Новости, изучив данные американской таможенной службы за 2024 год. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%. Суммарный импорт США из ЕС за 2024 год составил 605,8 миллиарда долларов, что при текущей ставке тарифа означает, что общий доход в американский бюджет от поставок из ЕС составил бы 121,2 миллиарда долларов. Среди стран объединения больше всего дохода Штатам принесли бы товары из Германии - 32,1 миллиарда долларов, Ирландии - 20,7 миллиарда и Италии - 15,3 миллиарда. Замкнули топ-5 стран Франция (12 миллиардов) и Нидерланды (6,8 миллиарда). В десятку самых выгодных импортеров для США также вошли бы Бельгия (5,6 миллиарда долларов), Испания (4,3 миллиарда), Швеция (3,6 миллиарда), Австрия (3,5 миллиарда) и Польша (2,7 миллиарда). А меньше всего тарифных денег бюджет США получил бы от Мальты (44,1 миллиона долларов) и Кипра (11,8 миллиона). Суммарно во всем ЕС наиболее пострадавшими от пошлин США будут экспортеры фармацевтической продукции - размер пошлин для них в денежном выражении от объемов прошлого года составил бы 25,4 миллиарда долларов. Заметно 20-процентная ставка отразится на экспортерах промышленного оборудования, в основном турбореактивных и турбовинтовых двигателей - почти 18 миллиардов долларов, а также транспортных средств, главным образом легковых автомобилей - 12,1 миллиарда долларов. В пятерку самых пострадавших статей экспорта ЕС также может попасть различная электроника и ее части, больше всего трансформаторы, пульты и микросхемы - 7,9 миллиарда долларов. А еще медицинская и другая аппаратура - 7,4 миллиарда долларов.

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сша, германия, мировая экономика, дональд трамп, ес