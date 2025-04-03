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Промышленный союз ФРГ предрек негативное влияние пошлин США на авиастроение

Промышленный союз ФРГ предрек негативное влияние пошлин США на авиастроение - 03.04.2025, ПРАЙМ

Промышленный союз ФРГ предрек негативное влияние пошлин США на авиастроение

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут оказать негативное влияние на авиастроение стран Запада, заявила генеральный директор Федерального... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T23:13+0300

2025-04-03T23:13+0300

2025-04-03T23:13+0300

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут оказать негативное влияние на авиастроение стран Запада, заявила генеральный директор Федерального союза германской аэрокосмической промышленности Мари-Кристине фон Хан. По словам фон Хан, авиационные отрасли США и Европы тесно переплетены, причем речь идет о критической зависимости компаний друг от друга. В некоторых ситуациях при производстве компоненты несколько раз пересекают границы. "Эти трансатлантические пошлины выгодны исключительно нашим конкурентам. Таким образом Запад сам подрывает свою конкурентоспособность", - сказала фон Хан, чьи слова передает информационное агентство DPA. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, промышленность, авиастроение